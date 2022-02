Super Bowl, un touchdown di Kupp regala la vittoria ai Rams: Bengals ko 23-20

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - È stato un Super Bowl appassionante, vibrante e combattuto fino alla fine. A spuntarla sono stati i favoriti della vigilia, i Los Angeles Rams, che si aggiudicano così la 56ª edizione del massimo campionato NFL grazie al successo per 23-20 sui Cincinnati Bengals. Una vittoria arrivata a 1'25" dalla fine grazie a un touchdown di Kupp, eletto poi MVP del match. Dopo il vantaggio nella prima metà della partita, i Rams hanno sofferto per poi agguantare la vittoria nel finale. Ai Bengals, la cenerentola della Nfl al suo primo Super Bowl in 33 anni, non è riuscita l'impresa dopo una stagione di successi. Per i Rams si tratta della prima vittoria al Super Bowl in 22 anni, conquistata in casa, davanti a un Sofi Stadium gremito in ogni ordine di posto e scoppiato in festa al termine della gara.

Super Bowl, ecco come è andata In campo è stata una battaglia senza esclusione di colpi. La partita è iniziata con i Rams in controllo, protagonisti della prima metà dell'incontro grazie anche ai primi due touchdown del match di Odell Beckham Jr e Cooper Kupp. L'intervallo però ha restituito fiducia ai Bengals, scesi in campo più decisi e passati al comando fino a poco più di quattro minuti dalla fine della partita, decisa nei due minuti finali. Sulla vittoria finale c'è soprattutto la firma di Cooper Kupp e Matthew Stafford: "Quei ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro", ha detto l'allenatore Sean McVay. "Hanno preso il controllo del gioco", ha sottolineato. I Rams hanno giocato il quarto quarto del loro Super Bowl casalingo con i debuttanti Ben Skowronek e Brycen Hopkins, dopo che anche Odell Beckham Jr. si è infortunato al ginocchio nel secondo quarto. Un sacrificio è stato chiesto a Darrell Henderson, che non giocava dal 26 dicembre a causa di un infortunio, e che è invece stato ampiamente utilizzato nel Super Bowl. L'azione decisiva si è svolta sull'asse Stafford-Kupp ovviamente, con quest'ultimo che ha messo a segno i punti decisivi. Soddisfatto il tecnico McVay, che ha commentato: "Metti la palla nelle mani dei tuoi migliori giocatori quando conta di più, ed è quello che abbiamo fatto con Matthew. E ha fatto grandi cose, ed è un campione del mondo". Per i Rams un successo importante per spazzare via la sconfitta al Super Bowl del 2019 contro i New England Patriots.