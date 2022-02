Europei Carambola tre sponde, Sciacca e D'agata a caccia di una medaglia

La carambola azzurra si appresta a vivere il primo intenso weekend internazionale del 2022. Scattano, infatti, giovedì 17 febbraio i Campionati Europei di carambola tre sponde National Team che vedranno per la prima volta in squadra insieme Emilio Sciacca e Alessio D’Agata . A pochi giorni dalla scomparsa del caro papà, Alessio D’Agata ha deciso comunque di partecipare sia all’ Europeo a squadre , che alla sua prima World Cup con l’amico/maestro Marco Zanetti , con il pieno sostegno da parte di tutta la Federazione e della sezione carambola. Prima dell’accaduto Alessio aveva dichiarato di avere molta fiducia nel suo compagno di squadra Emilio: “È indubbiamente uno dei più forti atleti in Italia di carambola e con molta esperienza a livello internazionale. Cercheremo di fare del nostro meglio e soprattutto di onorare il gilet azzurro”.

Sciacca: "Contento per la convocazione"

Dall’altra parte il palermitano Sciacca, che quest’anno si è distinto alle finali del Campionato Italiano vincendo la semifinale proprio contro D’Agata, torna a competere in campo internazionale: “Sono molto contento di questa convocazione - ha dichiarato Sciacca -. Torno a competere un Europeo a coppie in Turchia, proprio dove nel 2010 insieme a Salvatore Papa ho conquistato una bellissima medaglia di bronzo. Quest’anno sarò in coppia con il giovanissimo Alessio, catanese proprio come Papa. Il primo obiettivo è quello di portare a casa una medaglia, il secondo è quello di staccare il pass per il mondiale a squadre del prossimo anno”. Gli azzurri nel girone di qualificazione dovranno affrontare la forte Turchia (squadra A, medaglia d'argento ad Antalya 2022 con una diversa formazione) che schiera Tayfun Tasdemir e Lütfi Cenet e il più abbordabile ma pur sempre pericoloso Belgio (squadra B) formata da Francis Forton e Bart Ceulemans.