WWE Elimination Chamber 2022: come vederlo in tv, streaming e match card

JEDDAH (Arabia Saudita) - Ultima fermata della “road to WrestleMania” prima del GranDaddy of Them All. È arrivato il momento di WWE Elimination Chamber, ppv giunto alla sua 12esima edizione, che potrebbe cambiare diversi scenari a poche settimane dallo Showcase of the Immortals, visti i tanti titoli in palio.