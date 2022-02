WWE Elimination Chamber 2022, Roman Reigns senza limiti

JEDDAH (Arabia Saudita) - Un Roman Reigns senza limiti batte anche Goldberg e arriva a toccare quota 537 giorni di regno da campione Universale. È proprio The Tribal Chief ad aprire le danze nel Jeddah Super Dome, in Arabia Saudita, per Elimination Chamber 2022, l'ultima tappa prima di WrestleMania 38. Lo fa confermando quanto sia dominante e mettendo al tappeto anche un Hall of Famer come Da Man.

Women Power

A prescindere dai risultati e dallo show offerto, però, la notizia più importante a livello sociale e di tolleranza è certamente il fatto che in Arabia Saudita si siano esibite ben 12 atlete nel corso della serata, altro passo in avanti della WWE nel Paese mediorientale. Becky Lynch ha sconfitto la leggenda Lita nel match con in palio il titolo femminile di Raw, la coppia composta da Naomi e Ronda Rousey ha battuto quella formata da Charlotte Flair e Sonya Deville, mentre Bianca Belair ha avuto la meglio nell'Elimination Chamber femminile, cui hanno partecipato anche Alexa Bliss, Rhea Ripley, Liv Morgan, Nikki A.S.H. e Doudrop, prendendosi così il main event di WrestleMania 38.

Elimination Chamber match

Nell'analogo match maschile, torna campione WWE Brock Lesnar! Bobby Lashley non ha potuto difendere il suo titolo, dal momento che si è infortunato prima ancora di poter partecipare alla sfida. The Beast Incarnate ne ha approfittato spazzando via Seth Rollins, Riddle, AJ Styles e Austin Theory, quest'ultimo addirittura con una F5 dalla cima di una cella. Così, salvo colpi di scena nelle prossime sei settimane, a WrestleMania 38 sarà champion vs. champion.

Gli altri incontri

Per quanto riguarda gli altri match della serata, infine, Drew McIntyre ha la meglio su MadCap Moss (accompagnato e supportato attivamente da King Corbin) al termine di un incontro estremamente fisico, un Falls Count Anywhere Match. Non è nemmeno cominciato invece l'incontro con in palio i titoli di coppia di SmackDown, perché prima che potesse cominciare The Usos hanno attaccato i Viking Raiders. Nel kickoff dello show, infine, Rey Mysterio è riuscito a battere The Miz.