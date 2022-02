All'Aniene la solidarietà firmata Fondazione Baroni

ROMA. Emozione e solidarietà al Circolo Canottieri Aniene, giovedì scorso, quando si è svolta la cerimonia di premiazione dei Bandi 2021/2022 della Fondazione Giovan Battista Baroni, a sostegno della disabilità motoria e neuromotoria, dedicati all’assistenza, alla ricerca e allo sport. Un’occasione questa, non solo per dare merito a tutte quelle realtà che ogni giorno lottano al fianco di chi affronta una disabilità, ma anche un momento di confronto, con esperti in ambito sociale e professionisti della comunicazione, per fare il punto su quanta strada il terzo settore ha fatto e può ancora fare in Italia. Con queste parole il Presidente della Fondazione Baroni, Giuseppe Signoriello ha salutato gli ospiti presenti, facendo un bilancio sui cinquant’anni di attività di questo importante istituto e sulla situazione italiana nel suo complesso: «Secondo l'ultimo rapporto ISTAT sulla disabilità in Italia le persone che vivono con gravi limitazioni sono oltre 3 milioni, il 5,2% della popolazione. Questa condizione impedisce loro di affrontare le più semplici attività quotidiane: il 29% di queste persone vive da solo, il 37% non raggiunge un livello di istruzione sufficiente, anche a causa di strutture non adeguate. E in ultimo, solo il 32,2 % di coloro che soffrono di limitazioni gravi risulta occupato. Fondazione Baroni da 50 anni ha scelto di sostenere con i Bandi per la ricerca, lo sport e l'assistenza tutte quelle Organizzazioni che in modo concreto e attivo si spendono quotidianamente per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità motoria e neuromotoria. Una società civile, soprattutto in periodi difficili come questo, si determina dal suo livello di inclusività». La Fondazione Baroni quest’anno ha devoluto complessivamente 235.128,00 per sostenere i progetti ritenuti meritevoli e corrispondenti dei requisiti necessari.