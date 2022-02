Marco Zanetti, bronzo alla prima World Cup

Marco Zanetti è medaglia di bronzo alla prima World Cup della stagione 2022. Dopo soli due mesi dall’ultimo bronzo conquistato al 73° campionato del mondo di carambola 3 sponde, arriva per il numero due al mondo, un’altra importante medaglia in una delle competizioni più importanti a livello mondiale della carambola tre sponde.

Zanetti ha mancato di un millimetro il match point per accedere alla finale contro il numero uno al mondo, l’olandese Dick Jaspers che ha chiuso il match con il risultato di 50 – 49 in 37 riprese. A conquistare l’oro è stato proprio il pluricampione del mondo Jaspers che ha vinto la finale contro il vietnamita Quyet Chien Tran per 50-23 in 19 riprese.

Zanetti, in virtù della sua posizione nel ranking mondiale è entrato in campo nella fase finale dei last 32. Nelle qualifiche, dopo la prima sconfitta contro il belga Roland Forthomme 40-27 in 14 riprese, ha messo a segno due splendide vittorie contro il turco Lütfi Cenet 40-28 in 21 riprese e contro lo spagnolo Rubén Legazpi 40 – 25 in 14 riprese, con una media di 2,229, la più alta dei quattro atleti del girone.

Successivamente negli scontri ad eliminazione diretta ha vinto gli ottavi contro il belga Eddy Merckx (50-35 in 30 riprese) e i quarti contro lo svedese Michael Nilsson (50-39 in 34 riprese). La sua media generale su tutto il torneo è stata di 1.729 e le serie massime di 10 e 9.

Il ranking CEB aggiornato dopo quest’ultima prova della World Cup sarà utilizzato per selezionare gli atleti europei che parteciperanno ai World Games a luglio a Birmingham (USA). Marco Zanetti parteciperà di diritto essendo terzo nel ranking europeo.

Il prossimo appuntamento per Zanetti è in programma dal 27 marzo al 2 aprile a Las Vegas per la seconda World Cup della stagione.