Campionati Italiani, Paolo Marcolin si aggiudica la 4ª prova Fibis Challenge

Finale rocambolesco al CSB Bassa Marea di Cerreto Guidi dove Paolo Marcolin ha conquistato la quarta prova Fibis Challenge. Decisivo il successo su Riccardo Barbini in una finale che ha visto uno contro l’altro due grandi atleti competere in un match finito 4-2. A completare il podio della quarta prova insieme a Marcolin e Barbini sono stati Gaetano Romeo e Santi Caratozzolo. Nel primo set a scappare via nel punteggio è Barbini, abile a chiudere la partita con una serie di 4 ,14, 2,8,13 e 2 punti che vale il 67-31 finale. Nel secondo set è ancora Barbini a condurre il gioco, chiude con un parziale di 62 a 54. Nel terzo set è, invece, Marcolin che parte forte, riesce a rialzare la testa facendo suo il game con una raddrizzata da 16 punti che lo porta al punteggio di 62-19. La spinta psicologica della vittoria nel terzo set ha permesso a Marcolin di non sbagliare nulla e di chiudere l’incontro con il risultato finale di 4-2. L’appuntamento ora è per il 26 marzo in quel Ragusa per il quinto capitolo di una stagione biliardistica sempre più emozionante.