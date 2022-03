Malagò e la guerra in Ucraina: "Lo sport italiano sta facendo il massimo"

MILANO - "Lo sport italiano sta facendo il massimo possibile per supportare il popolo ucraino". Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò intervenuto sulla delicata situazione in Ucraina. Nella conferenza stampa che si è tenuta a San Siro dopo la Giunta Nazionale in mattinata all'Allianz Tower di Milano, Malagò ha aggiunto: "Il corso della storia sta prendendo una piega per cui è prevedibile che qualche nazione non ci sarà alla prossima Olimpiade. Stiamo svuotando i magazzini e stiamo mandando i nostri cimeli d'annata per dare alla popolazione abbigliamento, giacche a vento e materiale. Sono in contatto con Bubka. Apprezzo le iniziative delle singole federazioni e da parte nostra stiamo dando supporto per ospitare atleti e atlete nei nostri centri".