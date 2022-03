Tom Brady, annuncio choc: "Il mio lavoro non è finito"

Non è ancora tempo di scrivere la parola fine sulla favolosa storia di Tom Brady nel football americano. Il 44enne quarterback di San Mateo, infatti, dopo aver annunciato il ritiro lo scorso 1° febbraio, ci ha ripensato e attraverso un post su Twitter ha comunicato che tornerà in campo: “Negli scorsi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora sul campo e non in tribuna. Quel tempo arriverà. Ma non è adesso. Amo i miei compagni di squadra e la mia famiglia che mi supporta e rende tutto possibile. Torno per la mia 23ª stagione, a Tampa. Il lavoro non è finito”.

Tom Brady ci ripensa e torna in campo

Un annuncio choc che ha lasciato tutti senza parole. Il suo era stato un addio preannunciato dai media statunitensi, ma probabilmente non proprio convinto. Sono infatti passate poche settimane dalle lacrime per l'addio che è giunto il tempo di tornare a sorridere e pensare nuovamente al campo. Lo stesso Brady, che sabato è stato ospite del Manchester United all'Old Trafford per assistere al match di Premier League contro il Tottenham di Antonio Conte, alla domanda diretta di Cristiano Ronaldo, autore di una splendida tripletta, se fosse veramente arrivata l'ora dei saluti ha risposto senza chiare tutti i dubbi. A 44 anni, per l'icona del football americano non è ancora tempo di dire addio e ripartirà da dove aveva lasciato, da Tampa, per inseguire il suo ottavo Super Bowl. La stessa società non era intervenuta sul mercato per prendere un nuovo quarterback, come se "il ritorno del re" fosse quasi una certezza. Una certezza divenuta tale solo dopo la clamorosa comunicazione del diretto interessato. Una notizia choc che farà felice tutti gli appassionati di questo sport e non solo.