Wrestling, l'ex wrestler Scott Hall in condizioni disperate

TORINO - Terribile notizia per gli appassionati di wrestling di tutto il mondo. Scott Hall, conosciuto anche con il nome d'arte di Razor Ramon, è in terapia intensiva e le sue condizioni sono disperate . L'ex atleta, oggi 63enne, secondo le prime ricostruzioni si troverebbe in queste condizioni dopo un intervento all'anca non riuscito. Il suo grande amico Kevin Nash poche ore fa ha pubblicato questo struggente messaggio sui social network: "Scott è attaccato alle macchine che lo tengono in vita. Una volta che la sua famiglia sarà sul posto, interromperanno i macchinari. Perderò l'unica persona su questo pianeta con cui ho trascorso la mia vita più di chiunque altro. Il mio cuore è spezzato e sono così fottutamente triste. Amo Scott con tutto il mio cuore, ma ora devo preparare la mia vita senza di lui nel presente".

Leggenda WCW e WWE

Scott Hall ha scritto pagine di storia del wrestling, innovando il concetto di "Heel", cioè colui che deve rappresentare il ruolo del cattivo sul ring, riuscendo a farlo apparire "cool" al pubblico. Una vera leggenda di questo sport-entertainment, famoso nella versione Razor Ramon anche per il classico stuzzicadenti in bocca. Si è esibito prima in WCW, poi in WWE, dove tra l'altro diede vita anche al primo Ladder Match della storia a WrestleMania X contro Shawn Michaels. È un due volte Hall of Famer della World Wrestling Entertainment, la prima in qualità di Razor Ramon nel 2014, la seconda da membro del nWo (che formava insieme a Hulk Hogan e Kevin Nash) nel 2020.