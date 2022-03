Wrestling in lutto, Scott Hall è morto nella notte

TORINO - Purtroppo non c'è stato il miracolo. Era quello che sarebbe servito per evitare una morte annunciata nelle ultime ore. L'ex wrestler Scott Hall è morto 63 anni nella notte italiana, dopo che i familiari hanno deciso di staccare la spina dai macchinari a cui era collegato e che lo tenevano in vita nel Wellstar Kennestone Hospital di Marietta, in Georgia. La leggenda del wrestling era stata ricoverata per via di una caduta che gli aveva procurato la frattura dell’anca: un grumo di sangue fuoriuscito aveva portato in seguito a ben tre attacchi cardiaci. L' annuncio ufficiale del decesso lo ha dato nella notte la WWE, dedicandogli lo show di Raw .

Il comunicato della WWE

Sul sito dalla compagnia di Vince McMahon è stato pubblicato un comunicato commemorativo: "La WWE è rattristata nell'apprendere che il due volte Hall of Famer della WWE Scott Hall è morto. Superstar estremamente influente, Hall ha iniziato la sua carriera nel 1984, esibendosi con varie organizzazioni in tutto il Paese prima di unirsi alla World Championship Wrestling nel 1991 come The Diamond Studd. Nel 1992, Hall ha firmato con la WWE e ha presentato ai fan di tutto il mondo il personaggio di Razor Ramon, diventando un quattro volte campione intercontinentale e uno dei personaggi più duraturi della New Generation della WWE". Poi la nota prosegue: "Ha partecipato a memorabili rivalità con Kevin Nash, Bret Hart, Shawn Michaels e innumerevoli altri, con i suoi due Ladder Match contro Michaels a WrestleMania X e SummerSlam 1995, entrambi considerati classici di tutti i tempi dai fan e dagli addetti ai lavori allo stesso modo. Nel 1996, Hall si è unito nuovamente alla WCW e si è unito a Kevin Nash e Hulk Hogan come membri fondatori del nWo (New World Order), rivoluzionando l'industria dello sport e dell'intrattenimento e inaugurando le Monday Night Wars. Dopo essersi ritirato dal ring, Hall ha coronato una carriera unica essendo stato inserito nella WWE Hall of Fame come Razor Ramon nel 2014 e di nuovo come membro degli nWo nel 2020. La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Hall".