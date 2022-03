WWE, Fabian Aichner esclusivo: "Che orgoglio la vittoria agli Europei"

TORINO - Sta continuando a far sventolare il tricolore negli Stati Uniti, in qualità di unico wrestler italiano sotto contratto con la WWE , cioè la principale compagnia di wrestling al mondo. Fabian Aichner continua a scalare le gerarchie e si appresta ad affrontare la WrestleMania week da campione di coppia di NXT insieme al partner Marcel Barthel, come parte dell'Imperium (composto insieme a Gunther). E a NXT Stand and Deliver dovranno difendere quei titoli contro gli MSK e i The Creed Brothers: "C'è qualcosa di speciale nell'Imperium - ha detto Fabian Aichner in esclusiva a Tuttosport - nell'aver unito le nostre forze. E ogni volta che entriamo sul ring e raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo prefissati ci rendiamo conto di quanto sia stata giusta quella scelta. E un fatto che certifica la nostra superiorità è che abbiamo le cinture. Quindi faremo di tutto a Stand and Deliver per mantenerle e continuare a essere il miglior tag team del mondo".

Fabian Aichner esclusivo

Insieme a lui presente anche Marcel Barthel, che ha aggiunto: "Abbiamo una chimica che nessun altro ha. Cinque anni insieme è un periodo davvero molto lungo. Ma non è solo questo, è anche il fatto che l'Imperium può puntare sull'autenticità e credo che sia quello che la gente può realmente percepire. La WWE e il wrestling in generale si basano principalmente sulle emozioni e quelle che generiamo sono superiori rispetto ad ogni altro aspetto. Questa secondo me è una delle ragioni per cui siamo il miglior tag team del mondo". Negli ultimi tempi Fabian Aichner ha iniziato anche a fare alcune parti di promo in italiano, a sottolineare ancora di più il suo orgoglio di rappresentare il tricolore negli Stati Uniti: "Assolutamente, sono molto orgoglioso di essere in grado di rappresentare l'Italia. Finalmente un italiano vero in WWE! Cerchiamo anche di fare promo di questo genere, io in italiano, Marcel in tedesco. Penso che quando noi parliamo la nostra lingua è qualcosa di speciale e vogliamo assolutamente farlo in futuro".

La vittoria degli Europei

I due compagni di tag team hanno vissuto insieme da spettatori anche gli ultimi Europei vinti dall'Italia: "Abbiamo sempre guardato insieme le partite, ovviamente sono stato molto contento quando abbiamo vinto. Io e Marcel abbiamo avuto una rivalità prima dell'evento (ride,ndr). Ma sono stato ancora più orgoglioso di essere italiano". Infine l'atleta altoatesino ha parlato del futuro e della possibilità di lottare anche da singolo: "Adesso ci concentriamo su quello che succederà nell'immediato. Ma penso che io e Marcel abbiamo ancora tanti anni davanti a noi come tag team e a cosa accadrà dopo non ci ho pensato. Tutto sta andando nella direzione giusta a livello di tag team, quindi adesso ci concentriamo su questo, su Stand and Deliver. Quello che succederà dopo lo vedremo. Forse un giorno, chi lo sa".