Curling, Mondiali donne: Italia ko con la Germania, niente playoff

ROMA - Niente da fare per l'Italia nel Mondiale femminile del curling. Le azzurre vengono sconfitte dalla Germania e dice addio ai sogni playoff. Undicesime in classifica quando mancano due partite al termine del round robin, le azzurre possono ora soltanto cercare di chiudere al meglio la rassegna iridata contro Danimarca e Repubblica Ceca. Nella quinta giornata dei Mondiali l'Italia ha affrontato dapprima la Germania in un match combattuto ed equilibrato. Il team tricolore - in pista con Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Veronica Zappone (Mole 2020 Ice Skating) - ha costretto le avversarie a due mani nulle per poi rubare la mano nel terzo end realizzando due punti.