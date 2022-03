Lotta, Chamizo a caccia dell'oro europeo: è in finale nei 74kg

Frank Chamizo si assicura una medaglia negli Europei di lotta a Budapest. Nella sua specialità, la libera, l'azzurro di origini cubane ha raggiunto la finale per l'oro nella categoria -74 kg, una di quelle che fanno parte anche del programma olimpico. In semifinale Chamizo si è imposto ai punti 7-1 sull'armeno Hrayr Alikhanyan. Nella sfida in programma mercoledì 30 marzo per il titolo continentale se la vedrà invece con lo slovacco Tajmuraz Mairbekovic Salkazanov, che ha battuto l'azero Turan Bayramov ai punti per 8-2. Finora Chamizo ha vinto quattro medaglie d'oro agli Europei: 2016, 2017, 2019 e 2020. L'azzurro è stato anche due volte campione del mondo e bronzo olimpico, nei 65 kg, ai Giochi di Rio.