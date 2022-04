WWE, Sami Zayn esclusivo: "Con Johhny Knoxville tutto una sorpresa"

DALLAS (Texas) - Poche ore all'inizio di WrestleMania 38, il più grande evento annuale di wrestling, che si terrà in due serate all'AT&T Stadium di Arlington (Texas). Uno show di sport-intrattenimento (come da definizione che si dà la WWE) che ha sempre avuto degli ospiti illustri e che in questa edizione porterà a lottare sul ring l'attore comico Johnny Knoxville. Sarà lui infatti l'avversario di Sami Zayn, che ha parlato di questo incontro e molto altro in esclusiva a Tuttosport : "Questa sfida è stata costruita a partire da gennaio, da prima della Royal Rumble e quindi sono molto eccitato dal fatto che finalmente ci sarà un confronto. Credo che la cosa più particolare è che nessuno sappia cosa aspettarsi ed è una cosa molto rara nel wrestling, specialmente a WrestleMania. Per quanto riguarda la presenza di ospiti vip, non credo sia fondamentale, ma credo che sia bello. Lo so che trai i fan c'è l'abitudine di dire 'chi è questa gente che sta lì, mentre altri che lavorano duramente non ci sono?'. C'è anche un fondo di verità in questo, ma è WrestleMania, una parte speciale dell'anno e tu vuoi vedere match che normalmente non ci sono a Raw o SmackDown. Le celebrità sono sempre state parte integrante di WrestleMania, dalla prima edizione con Mister T. Credo che aggiungano qualcosa, specialmente quando le cose sono fatte bene. E ritengo che Johnny Knoxville sia stato una parte integrante della storia, è apparso regolarmente in televisione per 4 mesi. Quindi non è quel tipo di persona di cui puoi dire 'si è fatto vedere solo una volta'. Si tratta di una cosa differente".

La strategia di Sami Zayn

In ogni caso Sami Zayn non vuole permettere che un "non addetto ai lavori" lo batta: "La mia strategia è solo quella di batterlo e farlo duramente, perché sono avvantaggiato fisicamente, sono io l'atleta e il combattente, lui no. Mentalmente posso vantarmi di essere un grande stratega e tutto il resto, ma ho la sensazione che in quanto ospite speciale possa avere delle sorprese in serbo. Se ha una chance è solo per quello". Oltre a quello di Sami Zayn, sono molti altri i match che riempiranno la due giorni di WrestleMania e il canadese è pronto a goderseli da spettatore: "Ce ne sono un paio molto interessanti. Kevin Owens e Stone Cold Steve Austin, a prescindere da quello che sarà, lo è. Sono curiosissimo, perché questo è un altro caso raro in cui non sai cosa aspettarti. Ovviamente tutti sanno quanto io e Kevin Owens siamo legati e di conseguenza so quanto Stone Cold abbia significato per lui da ragazzo, nel suo appassionarsi al wrestling. Questo lo rende ancora più sorprendente".

Una WrestleMania speciale

C'è anche un altro incontro che piace particolarmente a Sami Zayn per come è stato strutturato: "Un'altra storia che mi è piaciuta moltissimo è quella di Seth Rollins che non aveva un match. Una cosa divertente, perché è quasi un pezzo di vita vera che ha funzionato davvero, quando allestendo la card ti sei reso conto che qualcuno è rimasto in una posizione marginale e in modo quasi accidentale lo hai trasformato in una grande storia. Le persone sono molto emozionate di scoprire quale sarà la sorpresa: questo incontro, quello di Kevin e il mio hanno in comune la variabile dell'imprevedibilità che, come ho detto prima, non è così comune nel wrestling e in WWE in particolare, dove ci sono tantissimi contenuti e spesso sai cosa aspettarti. Anche nel main event ad esempio, dove c'è gente come Brock Lesnar e Roman Reigns: è un match incredibile che tutti vogliono vedere, ma in cui sai cosa aspettarti. Ed è una cosa buona, perché tu vuoi sapere cosa aspettarti la maggior parte delle volte. Ma ogni tanto è importante anche sorprendere e lasciare questo alone di mistero e di voler sapere cosa accadrà".