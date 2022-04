WWE WrestleMania 38 (Night 1), "Stone Cold" fa impazzire il Texas

ARLINGTON (Texas) - Finisce con il trionfo di "Stone Cold" Steve Austin la prima delle due notti di WrestleMania 38 in corso all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas . L'idolo di casa ha preso parte al KO Show e ha fatto impazzire i 77899 che hanno preso parte all'atmosfera come sempre da brividi dello Showcase of the Immortals, accettando l'invito a un ultimo match da parte di Kevin Owens. Un incontro che non poteva che vincere grazie alla Stunner, mandato in delirio la folla, festeggiando poi a suo modo, con le birre bevute sul ring.

Cody Rhodes torna in WWE

Era nell'aria, la notizia è stata confermata anche sul ring. Cody Rhodes, che ha da poco lasciato la AEW, torna ufficialmente in WWE: è lui l'avversario a sorpresa di Seth Rollins, battuto al termine di un incontro avvincente ed emozionante, concluso utilizzando le mosse tipiche di suo padre Dusty.

I titoli femminili

Un match lunghissimo e meraviglioso che ha infiammato l'arena, quello tra Bianca Belair e Becky Lynch, con in palio il titolo femminile di Raw. Dopo un'avvincente sfida con continui colpi di scena, alla fine The Est of the WWE ha avuto la meglio e si è presa la cintura di campionessa del brand rosso.

Gli altri match

Grandissima prestazione di Logan Paul nel match di coppia vinto insieme a The Miz contro Rey Mysterio e Dominik Mysterio: l'influencer ha mostrato i frutti del suo lavoro, eseguendo anche i "Tres Amigos" e la "Frog Splash" di Eddie Guerrero (mandando il pubblico su tutte le furie). Dopo la vittoria, ha subito anche il clamoroso tradimento di The Miz, che l'ha colpito alle spalle facendo esaltare l'intera arena. Nell'opener della serata, The Usos si sono confermati campioni di coppia di SmackDown battendo Shinsuke Nakamura e Rick Boogs (che si è infortunato al ginocchio durante l'incontro). Drew McIntyre si è sbarazzato di Happy Corbin (accompagnato da Madcap Moss) e per festeggiare poi ha anche tagliato le corde del ring con un colpo di spada.

Il saluto di Undertaker

C'è spazio ovviamente anche per lui, The Undertaker, in questa 38esima edizione di WrestleMania. Probabilmente per l'ultima volta (ma "Never say never") sono risuonate i rintocchi delle campane del becchino più famoso del mondo, che dopo gli altri Hall of Famer della classe 2022 è apparso sullo stage per prendersi un altro meritato tributo.

I risultati di WrestleMania Night 1

Questi tutti i risultati della serata: