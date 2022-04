WrestleMania 38, Roman Reigns campione dei campioni!

ARLINGTON (Texas) - Un'altra magica notte all'AT&T di Arlington. Replicato, se non superato, lo spettacolo della prima notte di WrestleMania 38. Già l'apertura fa presagire un evento straordinario: Triple H sale sul ring e lascia i suoi stivali confermando l'addio definitivo all'attività agonistica. Il main event, naturalmente, si prende la copertina e gli applausi maggiori dei 78.453 spettatori (insieme al bis di "Stone Cold"): Roman Reigns riesce nell'impresa di battere Brock Lesnar e unifica i due titoli mondiali. Entrambe sue, le cinture in palio. Un trionfo illustre in quello che è stato definito il più grande match della storia dello show.

Riecco "Stone Cold" contro Vince

Un faccia a faccia vintage per l'esaltazione generale del pubblico. "Stone Cold" Steve Austin non poteva mancare nella seconda notte di WrestleMania. Tutto parte dall'incontro tra Austin Theory e Pat McAfee: il commentatore, ex giocatore di football, riesce a vincere ma subito dopo deve affrontare il chairman della WWE presente a bordo ring per assistere all'incontro. Vince quest'ultimo, costretto però a fare i conti con "Stone Cold", l'idolo di casa dei texani. Birre a fiumi e schienate ripetute. Prima Vince McMahon, poi anche McAfee, tornato in piedi per festeggiare insieme a Steve Austin. Che non fa sconti a nessuno, soprattutto ad Arlington...

Edge-AJ Styles, mezz'ora di emozioni

Match fenomenale tra AJ Styles ed Edge, che ha la meglio grazie a una Spear volante sul tentativo di Phenomenal Forearm dell'avversario, distratto dall'arrivo di Damian Priest. L'incontro dura circa mezz'ora, tecnica e qualità da vendere, uno show che riceve la meritata ovazione del pubblico.

Jackass di squadra contro Sami Zayn

Se non siamo nel trash, poco ci manca. Ma era lecito aspettarselo con Johnny Knoxville sul ring. Il co-creatore e star principale della serie televisiva Jackass, aiutato da tutti gli altri protagonisti, riesce a schienare Sami Zayn grazie all'utilizzo di palle da bowling, tavoli, taser, estintori e trombette. Finita qui? Neanche per sogno: il conteggio decisivo arriva con una gigante trappola per topi.

I risultati degli altri match

Randy Orton e Riddle si confermano campioni di coppia di Raw nel match di apertura. Festeggiamenti speciali con protagonista Gable Steveson, medaglia d'oro a Tokyo 2020 nella lotta libera. A breve ci sarà debutterà ufficialmente nel wrestling WWE. Il gigante Omos (221 cm) viene battuto da Bobby Lashley che dimostra di avere per l'ennesima volta una forza clamorosa. Sasha Banks e Naomi strappano le cinture a Carmella e Zelina Vega, in un match a quattro coppie contro pure Liv Morgan-Rhea Ripley e Natalya-Shayna Baszler. Sheamus e Ridge Holland, invece, vincono rapidamenre contro New Day.

