Tiro a volo, cdm skeet: azzurri senza podio, vincono Espinosa e Vizzi

LIMA - La gara individuale di skeet nella prova di Coppa del Mondo a Lima non ha regalato medaglie all'Italia malgrado la qualificazione alle semifinali di tre dei sei azzurri impegnati nella competizione. La classifica maschile ha premiato con l'oro il padrone di casa peruviano Nicolas Pacheco Espinosa, con l'argento l'argentino Federico Gil e con il bronzo lo statunitense Hayden Stewart. L'azzurro Cristian Ciccotti (Carabinieri) ha chiuso le qualificazioni con 121/125 e + 6 nello spareggio per l'assegnazione del dorsale numero 2. La gara femminile si è conclusa con il podio formato dalle statunitensi Dania Jo Vizzi e Austen Jewell Smith, rispettivamente d'oro e d'argento, e dalla francese Lucie Anastassiou, medaglia di bronzo.