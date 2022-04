Cable Wakeboard, a Roma i Campionati Italiani Assoluti

Il Wakeboard fa parte della FISW SURFING: Federazione Italiana Sci Nautico, Wakeboard e Surf, che è federazione olimpica grazie all’ingresso del surf, avvenuto nel 2018. Deriva dallo sci nautico ed è uno sport che consiste nell’essere trainati da una barca con ai piedi una tavola, si è evoluto negli ultimi 30 anni da un’unione tra sci d’acqua, skateboard, e snowboard. La sensazione di scivolare sull’acqua con il wakeboard è simile ad andare sullo skateboard, surfare un’onda o andare nella neve fresca con lo snowboard.

Il Cable Wakeboard si differenzia dal Wakeboard tradizionale in quanto non si fa uso di una barca per trainare gli sportivi ma si utilizza un impianto a 6 pali con un motore elettrico che può portare più persone contemporaneamente. I Cable Parks essendo più economici da utilizzare e più rispettosi dell’ambiente sono l’alternativa migliore alla barca, per alcuni rider addirittura preferibile. Sono stati sviluppati con la tecnologia degli impianti di risalita delle stazioni sciistiche.