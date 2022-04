Malagò: "Esclusione atleti russi? Sono vittime, ma Cio è stato chiaro"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di presentazione della Race for the Cure al Salone d'Onore del Comitato olimpico, si è espresso sull'esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali e ha ricordato la scelta presa durante le Paralimpiadi di Pechino dove "l'organizzazione internazionale aveva ritenuto di bypassare l'invito perché gli atleti paralimpici erano già sul posto, ma non si poteva fare altrimenti perché gli altri si rifiutavano di gareggiare".