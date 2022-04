KeepnFit, il social wellness dedicato ad appassionati e professionisti del benessere fisico e mentale

Una ventata di novità e freschezza nel mondo dello sport e del wellness è stata finalmente portata da alcuni giovani, i quali hanno sviluppato un’applicazione unica ed innovativa in grado di mettere in contatto diretto domanda e offerta e connettere appassionati del fitness e del benessere con istruttori e personal trainer professionisti. L’applicazione permette di:

- Trovare gli eventi e lezioni outdoor e indoor di zumba, fitness, crossfit, pilates, yoga e tante altre discipline ed iscriversi ad essi tramite App;

- Organizzare e gestire lezioni outdoor e indoor della propria disciplina sportiva;

- Socializzare e legare all’interno della community composta da appassionati e professionisti del benessere, pubblicando post e interagendo all’interno della sezione social.





La startup, 100% italiana, pone al centro valori come attività fisica, natura, benessere, socializzazione, sostenibilità, ecologia, riscoperta e valorizzazione dei parchi cittadini. L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli utenti una piattaforma in grado di semplificare la ricerca, l’organizzazione e la gestione di tutte le attività sportive e di incentivare le persone a riprendere in mano la propria attività fisica e sociale. L’applicazione in pochi mesi ha già ottenuto un grande successo a Roma e ogni settimana oltre 40 eventi vengono organizzati da personal trainer e istruttori di tutta Italia. Numerose grandi aziende stanno sposando il progetto affiancandosi in qualità di partner e mettendo anche a disposizione degli utenti convenzioni e sconti a loro riservati.