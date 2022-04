WWE London, tripudio per Roman Reigns alla O2 Arena

LONDRA (Inghilterra) - È stato accolto con un tutto esaurito della 02 Arena di Londra, il live show del wrestling WWE in tour in Europa. Per l’occasione la compagnia statunitense di Vince McMahon ha esibito le sue stelle di Raw e SmackDown, compreso il campione Universale e WWE Roman Reigns, che ha battuto nel main event l’idolo di casa, Drew McIntyre. Lo scozzese ha anche aperto lo show, con un videomessaggio trasmesso sul maxischermo in cui ha ricordato a tutti il Premium Event che si terrà a settembre proprio in UK, precisamente a Cardiff, il cui nome è stato rivelato in conclusione di serata: Clash at che Castle. L'entusiasmo del pubblico non è stato sufficiente però per battere l’Undisputed WWE Universal Champion, che ha conservato entrambe le cinture. Per il resto l’evento ha rispettato le aspettative, offrendo uno spettacolo godibile e, come sempre accade in occasione dei live event, con le star che hanno cercato più volte l’interazione con il pubblico, trovando la pronta risposta della fanbase inglese della WWE.