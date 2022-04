Judo, Europei 2022: argento per Giovanni Esposito nei 73 kg

Altro podio per l’ItalJudo agli Europei seniores a Sofia. Dopo la medaglia di bronzo vinta da Elios Manzi nei 66 kg, Giovanni Esposito si laurea vice-campione continentale dei 73 kg. In finale è arrivata la sconfitta (risolta solo al golden score) contro il numero 3 del mondo, l’azero Hidayat Heydarov. Al termine della gara, il 24enne di Napoli ha dichiarato: "È stata una giornata fantastica, peccato per la finale perchè ce la siamo giocata fino alla fine al golden score, ma ho trovato tutti atleti forti sui quali sono riuscito ad impormi in incontri tiratissimi. Sofia mi porta bene, qui ho vinto il bronzo europeo cadetto e quello juniores e anche oggi mi ha portato una medaglia. Ma al prossimo Europeo voglio una medaglia d'oro, non altro".