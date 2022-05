WWE, la Bloodline domina pure a WrestleMania Backlash 2022

PROVIDENCE (Rhode Island) - Anche al Dunkin' Donuts Center di Providence, in Rhode Island, la Bloodline conferma il suo dominio in WWE. Nel main event di WrestleMania Backlash 2022 sono infatti Roman Reigns e The Usos a vincere, grazie a una Spear del Tribal Chief su Riddle che mette in ginocchio il trio composto da Drew McIntyre e gli RK-Bro. Un ottimo risultato per la stable dell'Undisputed Champions, così come lo è quello centrato da Ronda Rousey, che diventa per la prima volta in carriera campionessa femminile di SmackDown dopo aver costretto Charlotte Flair a dire "I quit".