Scherma, al via a Riccione 85ª edizione Gp giovanissimi Renzo Nostini

RICCIONE - Ventiquattro gare in otto giorni, 2681 atleti Under 14 partecipanti e una festa che va molto al di là dell'aspetto agonistico. Sono i numeri più significativi della 85esima edizione del Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" 2022-Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma a Riccione da domani, mercoledì, e fino al 18 maggio, l'evento più bello della scherma italiana che assegna i titoli nazionali delle categorie Maschietti/Bambine, Giovanissimi/e, Ragazzi/e, Allievi/e di fioretto, sciabola e spada. Una fucina di campioni del futuro, sicuramente, perché tutti i più grandi interpreti delle pedane sono passati da qui, ma soprattutto un concentrato di emozioni, passione e condivisione.