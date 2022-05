Surf, 16enne americana insultata in Australia: "L'energy drink infilatelo lì"

CASUARINA (Australia) - Si tratta di una sorta di razzismo nei confronti degli atleti non locali. Questo, in linea dei massima, è il problema del "localismo" tanto comune nel surf, che questa volta ha colpito la 16enne statunitense Caitlin Simmers, presa di mira da colleghi australiani in occasione dei Challenger Series attualmente in corso in Australia, a Casuarina.