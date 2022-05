Malagò contro il Dipartimento per lo Sport: "Non ci rispetta"

ROMA - "Dipartimento dello sport? La Giunta del Coni ritiene all'unanimità di non avere un'interlocuzione di rispetto. Questo è un grandissimo problema: siamo molto amareggiati e molto stanchi". Sono le parole di Giovanni Malagò che ha parlato dei rapporti tra il Coni e il Dipartimento per lo Sport dopo la giunta federale tenutasi oggi a Roma. "Personalmente sono felice e condivido l'appello al dialogo di Valentina Vezzali. Noi siamo pacifisti, collaborativi e propositivi, ma dobbiamo essere rispettati e invece questo non avviene - ha sottolineato il numero uno dello sport italiano -. Non è mai successo nella storia del Coni, neanche ai tempi della Melandri: Il problema è al 100% politico, non tecnico: le nostre delibere non trovano mai la disponibilità o l'assenso del Dipartimento. Con il Governo ho rapporti eccezionali, parlo abitualmente con tutti i ministri, ma dal Dipartimento si cerca di ostacolare il Coni per non inficiare il lavoro di Sport e Salute, perché il perimetro non è ben definito. Questo ci dispiace, ci amareggia, ci rattrista: pensiamo di essere non solo una risorsa, ma un valore aggiunto del Paese, anche perché siamo un pezzo dello Stato. Oggi si è deciso di non agire in modo duro, ma ci metteremo in condizione di poter rappresentare al meglio e a tutti i livelli le nostre istanze".