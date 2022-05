Cio, l'ammissione di Bach: "Russi out da competizioni? Inevitabile"

TORINO - Il presidente Thomas Bach ha ribadito i motivi che hanno spinto il Comitato olimpico internazionale a raccomandare l'esclusione di tutti gli atleti russi e bielorussi dalle competizioni sportive: "Abbiamo dovuto adottare misure di protezione per garantire l'integrità delle competizioni internazionali - dichiara Bach - Per questo abbiamo raccomandato di non permettere ad atleti e funzionari russi e bielorussi di partecipare alle competizioni internazionali, o almeno di vietare qualsiasi identificazione della loro nazionalità". Per il numero uno del Cio si tratta solo di "misure protettive, non sanzioni" per proteggere l'integrità delle competizioni. "La sicurezza degli atleti e dei funzionari russi e bielorussi - spiega Bach - non poteva essere garantita a causa di profondi sentimenti anti-russi e anti-bielorussi in molti paesi dopo l'invasione".