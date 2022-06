Roma capitale degli sport da combattimento: in arrivo l'evento SuperFights Tsunami

Roma torna ad ospitare eventi top nel settore dei *combat sports*. Il Pala Pellicone di Ostia (conosciuto anche come PalaFijlkam) sarà l’arena dove si svolgeranno due *mondiali ISKA* di *kickboxing* (in programma venerdì 17 giugno) inseriti nella card di “*Superfights Tsunami*”. L'impianto che si sviluppa su un'area di circa 16mila mq può ospitare fino a 1.500 spettatori. In gara, per il titolo iridato, *Mattia Faraoni*, reduce dalla recente sfida vinta (prima del limite) contro il tedesco Vadim Feger e *Gloria Peritore* (campionessa del mondo in carica). I due atleti, entrambi romani, disputeranno un match valido per il mondiale ISKA (International Sport Kickboxing Association) nelle rispettive categorie di peso (fino a 88,4 kg per Faraoni, fino a 52 kg per Peritore). Il primo sarà opposto all’australiano *Charles Joyner*, un atleta di oltre 2 metri, campione Intercontinentale in carica (indicato dalla Federazione mondiale come n. 1 del ranking). La seconda è l’atleta da battere. Reduce da una vittoria a fine marzo, in cui ha difeso il titolo iridato a Milano, ora a Roma, sua città di adozione (la kickboxer è nata a Licata), potrà difendere il titolo contro la campionessa spagnola *Mireia Garcia*. Giovedì 16 giugno prevista una cerimonia spettacolare del peso, con lo "sfondo" del Colosseo a fare da cornice all'evento di profilo internazionale. SuperFights Tsunami inizierà venerdì 17 giugno alle ore 18 con la lead card, per poi proseguire alle 20 con la main. Vede tutti i migliori atleti, già vincitori della precedente edizione di “Superfights”, abbinati a campioni australiani, inglesi, spagnoli e francesi. In totale 11 incontri, sia di kickboxing, sia di Mixed Martial Arts. Il progetto “SuperFights Tsunami” nasce da un'idea del promoter Carlo Di Blasi (presidente di Fight1). L’evento capitolino prevede la presenza di partner di profilo nazionale: Tsunami Nutrition (title sponsor), Distretti Ecologici (presenting sponsor), K24 Alarm (gold sponsor), Radio Roma (radio ufficiale) e Leone Sport (sponsor tecnico). Dazn, broadcaster ufficiale della kermesse, conferma inoltre l’interesse per il movimento dei "combat sports" (in forte crescita in Italia e all'estero). Nielsen Sports (agenzia di ricerca e consulenza strategica), li considera uno dei 10 trend sportivi del futuro. La kickboxing, al centro della card di "SuperFights Tsunami", è molto popolare in Europa (solo in Italia si stimano 10 milioni di appassionati) e soprattutto in Asia.