L'Italia del tiro con l'arco maschile è campione d'Europa!

Nespoli, Paoli e Musolesi superano la Spagna in finale 5-1 e si laureano campioni d'Europa con l'Italia nel tiro con l'arco olimpico maschile a squadre. Ottima prova degli azzurri che, dopo due argenti in Coppa del Mondo, stavolta riescono a salire sul gradino più alto del podio, regalando alla Nazionale la seconda medaglia agli Europei di Monaco, in Germania, dopo l'argento della squadra femminile compound di ieri. Il primo set l'ha vinto l'Italia, poi il nostro terzetto è stato bravo ad approfittare di alcune sbavature degli avversari e a chiudere il parziale 56-49 portandosi sul 2-0. La reazione della Spagna non è arrivata e così Nespoli e compagni hanno raddoppiato il vantaggio (4-0), grazie alla seconda tornata di frecce conclusa 55-52.