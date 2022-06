Europei, show Italia nel fioretto: oro a Garozzo, sul podio anche Marini e Avola

ANTALYA (Turchia) - Strepitosa tripletta azzurra nel fioretto maschile agli Europei di scherma in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Daniele Garozzo , dopo aver staccato il pass per la finale nel "derby siciliano" con Giorgio Avola , battuto 15-10 e "costretto" alla medaglia di bronzo, ha conquistato l'oro - e il secondo titolo continentale della propria carriera - grazie al 15-9 inflitto , all'ultimo atto, al marchigiano classe 2000 Tommaso Marini .

Europei, nella spada Fiamingo d'argento e bronzo a Navarria

Rosella Fiamingo ha conquistato la medaglia d'argento nella spada femminile agli Europei di Antalya e torna sul podio continentale sette anni dopo l'ultima volta. La spadista catanese in finale ha perso 15-10 contro l'ucraina Vlada Kharkova, in un assalto che si era mantenuto equilibrato fino all'inizio della terza frazione. Medaglia di bronzo per l'altra azzurra Mara Navarria, che aveva perso il derby azzurro in una semifinale conclusa solo alla priorità con il punteggio di 7-6.