Elisabetta Canalis, che show al debutto: ko Rachele Muratori

Venaria Reale (Torino) - Serata da incorniciare per Elisabetta Canalis. La 43enne showgirl sarda, al debutto assoluto in un incontro ufficiale di kickboxing K-1, ha sconfitto la 21enne Rachele Muratori: il match, in una disciplina che contempla il ricorso a calci, pugni e ginocchiate e che si svolge in tre riprese da un minuto e mezzo l'una, è andato in scena alla Reggia di Venaria Reale nell'ambito della dodicesima edizione della Night of Kick and Puch. La giovane sfidante della bella ex velina, invece, ha un passato da ballerina, studia lingue e nel proprio futuro professionale, parallelamente alla carriera sportiva, insegue il sogno di diventare una fashion influencer. L'esordio della Canalis, invece, arriva dopo un anno di intensi allenamenti che, a quanto pare, pare siano serviti...