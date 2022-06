Europei Scherma, Rossella Gregorio ci regala la nona medaglia

ANTALYA (Turchia) - La nona medaglia per l'Italia, arrivata dalla sciabola femminile con l'argento di Rossella Gregorio, chiude il programma delle prove individuali agli Europei di Scherma di Antalya. Per la salernitana dei Carabinieri si tratta del quarto podio europeo in carriera dopo l'argento a Tbilisi 2017 e i bronzi a Strasburgo 2014 e Montreaux 2015.