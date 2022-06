Europei, trionfo Italia nella spada maschile: è oro!

ANTALYA (TUECHIA) - L'Italia è d'oro agli Europei nella spada maschile a squadre, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli trionfano in finale battendo Israele 45-32 e si regalano la medaglia più preziosa. Ennesima gioia della Nazionale azzurra ai campionati europei di Antalya, in Turchia, ma questo successo è ancora più speciale: l'Italia non saliva sul gradino più alto del podio in questa specialità ai campionati europei dal 1999. Nel loro cammino verso l'atto conclusivo gli azzurri hanno battuto la Repubblica Ceca (45-34) nel tabellone dei 16, la Svizzera nei quarti (45-41) e la Francia in semifinale (45-44).