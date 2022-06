Kickboxing: per Martine Michieletto nuova sfida mondiale. È imbattuta dal 2017

Sarà la Val Camonica, e nello specifico Edolo (in provincia di Brescia), a fare da cornice ai Mondiali ISKA di kickboxing inseriti nella card di “Antares Fight Night” (in programma il prossimo 9 luglio), con la sfida iridata della campionessa in carica Martine Michieletto (nella categoria di peso -57 kg) momento clou dell’intera manifestazione serale (l’inizio è previsto per le ore 18:30).