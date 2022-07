WWE Money in the Bank 2022, tutti i match e come vederlo

LAS VEGAS (Nevada) - È arrivato il momento del Money in the Bank 2022, uno degli eventi più attesi dell'estate per gli appassionati di wrestling. C'è una lunga serie di match imperdibili nella card principale, compresi ovviamente i due Money in the Bank Ladder Match, i fiori all’occhiello della kermesse. In palio la preziosa valigetta con il contratto che dà la possibilità di sfidare il campione o la campionessa dei due brand per 12 mesi, in qualsiasi momento e situazione.