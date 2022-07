ORANO (Algeria) - Rebecca Sartori regala la seconda medaglia d'oro all'Italia ai Giochi del Mediterraneo 2022! L'atleta azzurra si è aggiudicata la prova dei 400 metri ostacoli con il tempo di 55.75 battendo la francese Camille Seri (56.01) e la marocchina Noura Ennadi (56.45). Gara perfetta di Sartori che è partita davanti e ha resistito in testa fino al traguardo, 7° posto per l'altra azzurra in gara Alice Muraro con 57″12.