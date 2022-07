WWE Money in the Bank 2022, Theory è "ottavo incomodo"

LAS VEGAS (Nevada) - Liv Morgan è la regina della serata alla MGM Grand Garden Arena di Paradise, nella zona sud della città di Las Vegas (Nevada). La 28enne del New Jersey ha infatti conquistato in apertura di show lo Women's Money in the Bank Ladder Match e poi, successivamente, lo ha incassato subito su Ronda Rousey (dopo il suo incontro titolato vinto su Natalya), conquistando per la prima volta in assoluto una cintura, quella di campionessa di SmackDown. Un incasso vincente che le è valso pure i complimenti della Baddest Woman on the Planet.