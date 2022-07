Mondiali 2022, finale fioretto: Errigo sconfitta dalla Thibus

IL CAIRO (Egitto) - Ysaora Thibus (numero 8 del ranking mondiale) si laurea campionessa del mondo per la prima volta in carriera dopo la finale persa nel 2018, battuta in finale Arianna Errigo (numero 10 del mondo). L'azzurra, reduce dall'impresa in semifinale contro la tedesca campionessa Olimpica e numero uno del ranking mondiale Lee Kiefer, non è riuscita ad imporsi perdendo con il punteggio di 15-10: al primo minuto di riposo la francese conduce 13-9, all'inizio della seconda frazione arriva l'ammonizione nei confronti dell'Errigo per proteste dopo un punto assegnato dubbio alla francese. L'azzurra non molla, accorcia sul 10-14 ma alla stoccata successiva la Thibus chiude i conti.