Tenersi in forma durante le vacanze: l’importanza dell’idratazione

Se durante l’anno ci occupiamo con costanza del nostro benessere dedicandoci ad attività fisiche di vario genere, in palestra o in piscina, d’estate questa sana abitudine viene un po’ meno . Mantenersi in forma durante i mesi più caldi dell’anno non è poi così difficile. Svolgere un minimo di attività fisica ci aiuta a evitare di prendere peso e a produrre le endorfine che ci serviranno per smaltire l’eventuale livello di stress accumulato prima delle vacanze. Sono diversi i modi con cui possiamo mantenere il corpo in salute e in allenamento . Per esempio si può pianificare una vacanza che ruota attorno a un’attività sportiva, oppure preferire lo spostamento a piedi o in bicicletta rispetto alla macchina o, infine, continuare a svolgere anche in vacanza alcuni esercizi che si fanno di norma a casa.

Una cosa importante da non dimenticare è che in estate l’idratazione è ancora più importante e va fatta in modo continuativo, a maggior ragione se si praticano attività sportive. Caldo e sudorazione, infatti, privano il corpo di sali minerali come il magnesio e il potassio, determinanti per il nostro metabolismo. I primi segnali di sofferenza che, in questo caso, il nostro organismo può mandare sono spossatezza, dolori muscolari, mal di testa. Per questo è importante riequilibrare costantemente il livello di sali minerali attraverso una dieta adeguata, a base di frutta e verdura, e una costante idratazione. Bere spesso acqua è il gesto più semplice e utile.

In certi casi anche l’utilizzo di integratori di sali minerali può dare un supporto. Massigen Magnesio e Potassio è un integratore a base di magnesio, potassio e vitamine studiato per ridurre la stanchezza e l’affaticamento e per mantenere la tonicità del sistema muscolare.