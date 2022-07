Europei, Italia ko contro l'Olanda: si punta al bronzo

BARCELLONA (Spagna) - L'Italia è stata sconfitta 3-2 dall'Olanda agli Europei Elite di softabll in Catalogna: dopo 3 anni azzurre costrette ad abdicare dal trono. Un walk-off homer della seconda base dell'Olanda Suka Van Gurp, arrivato in apertura di settimo inning, ha condannato l'Italia. Venerdì l'Italiadi nuovo in campo contro la Spagna per preparare al meglio la finalina di sabato che potrebbe garantire almeno il bronzo. Il manager azzurro Federico Pizzolini: "Alla fine non c'è rabbia né delusione, solo il rammarico di aver perso la partita su un lancio sbagliato di una lanciatrice che ci ha tenuto in partita fino in fondo dominando mazze importanti - aggiunge - Il risultato è giusto, ha vinto la squadra che ha creato di più e che per merito di Nicolini ha concretizzato poco. Abbiamo subito la performance di Voortman e solo Elisa Cecchetti è riuscita a battere. Non nascondo che speravo di arrivare al tie-break e giocarla in maniera diversa. Non dobbiamo rimproverarci nulla".