WWE SummerSlam: Lesnar-show con il trattore, ma vince sempre Reigns

NASHVILLE (Tennessee) - La rivalità del decennio si conclude con un colpo di scena, una chicca che la WWE ha regalato a tutti gli appassionati di wrestling. Nel Main Event di SummerSlam 2022 Roman Reigns batte Brock Lesnar e si conferma Undisputed WWE Universal Champion , continuando un regno che sta per compiere due anni. Coinvolti nel Last Man Standing Match Paul Heyman, The Usos, Theory (che avrebbe voluto incassare il Money in the Bank) e soprattutto il trattore con il quale Lesnar si è presentato di fronte al pubblico. The Beast lo ha utilizzato addirittura per sollevato il ring con Reigns sopra, facendolo scivolare di sotto . Brock domina per larghi tratti, ma alla fine paga l’inferiorità numerica e viene seppellito da sedie, pezzi di tavolo e qualsiasi altro oggetto per il conto definitivo di 10. Succede questo e tanto altro di fronte al pubblico presente al Nissan Stadium di Nashville, Tennessee. Quasi 49mila spettatori presenti per un evento pazzesco. Ora il nuovo ostacolo si chiama Drew McIntyre, che nel corso della kermesse ha lanciato la sfida per Clash at the Castle , previsto direttamente dal Principality Stadium di Cardiff sabato 3 settembre. Sarà il primo Premium Live Event in Europa in 30 anni.

SummerSlam 2022, titoli femminili

Liv Morgan si conferma SmackDown Women’s Champion dopo aver incassato il Money in the Bank ai danni di Ronda Rousey, ma lo fa con un finale estremamente controverso. Rousey sottomette Liv nello stesso momento in cui ha le spalle al tappeto per un fortunoso conto di 3, mentre l’arbitro non vede Morgan che segna la sua resa. Dopo questo episodio Ronda scatena tutta la sua furia sull’avversaria e il direttore di gara, un segnale che molto probabilmente la rivalità andrà avanti. Ad aprire la serata è stato un grande match, quello vinto da Bianca Belair ai danni di Becky Lynch: a vincere – come a WM 38 – The EST of WWE, ma stavolta Becky la abbraccia dopo il match. Ci pensa la rientrante Bayley (era fuori da oltre un anno) a puntare Belair, presentandosi sul ring insieme a Io Shirai e Dakota Kai, formando una nuova alleanza. A quel punto Lynch si schiera dalla parte di Bianca. Ora le carte sono mescolate in zona Raw Women’s Championship.

SummerSlam 2022, gli altri incontri

Edge torna e lo fa a modo suo, vendicandosi dei suoi ex alleati del Judgment Day Finn Balor, Damien Priest e Rhea Ripley, costando loro la vittoria nel match di coppia senza squalifiche contro Rey e Dominik Mysterio. Prestazione eccezionale dell’influencer e YouTuber Logan Paul, che ha sconfitto The Miz mandando in tripudio il popolo presente in arena. Skull Crushing Finale dopo un errore di lettura fra The Awesome One e la moglie Maryse e chiusura del match in favore di Paul. Durante la contesa AJ Styles aveva portato via Ciampa, alleato di The Miz. Bobby Lashley è ancora il dominante United States Champion: The Almighty batte Theory facendolo cedere alla Hurt Lock. Trionfo anche per Pat McAfee che supera l’ostacolo Happy Corbin, ponendo fine alla loro rivalità. The Usos, dopo 376 giorni di regno, continuano a vincere e si confermano Undisputed WWE Tag Team Champions, battendo gli Street Profits.

SummerSlam 2022, i risultati

Questi i risultati dei match della serata: