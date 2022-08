Caldo, sudorazione e integrazione di sali minerali

Quest’estate caldissima incide ulteriormente sulla nostra sudorazione . Sudiamo in ogni momento della giornata, al lavoro, quando usciamo, perfino se stiamo fermi sul divano o in ufficio. Soprattutto, sudiamo se ci dedichiamo a qualche attività fisica. La sudorazione è fondamentale per la regolazione della nostra temperatura corporea. È una risposta dell’organismo per limitare il suo innalzamento. Il sudore è formato principalmente da acqua (98-99%), nella quale si possono trovare sia sostanze organiche (come urea, acido urico, acido lattico, ecc.), sia quelle inorganiche (cloruro di sodio, fosfati, solfati, ecc.). Le ghiandole sudoripare sono di piccole dimensioni e si trovano nello strato più profondo del derma o in quello più superficiale dell’ipoderma. Si possono distinguere in eccrine o apocrine: le prime producono sudore in modo continuo, sono ghiandole tubulari, a forma di gomitolo. Quelle apocrine, invece, appartengono ad un gruppo limitato di ghiandole, situate in particolari aree del corpo umano come ascelle e inguine.

Il processo di sudorazione è stimolato da molteplici fattori: circolazione del sangue, elementi esterni che agiscono sulla cute come il calore, la distribuzione dei nervi (innervazione neurovegetativa) e impulsi di origine mesencefalica in relazione agli stati d’animo emotivi. La sudorazione è dunque una funzione essenziale a difesa del nostro organismo. Tuttavia la sudorazione comporta la perdita di liquidi che, in estate, può raggiungere anche livelli in eccesso. Questo può creare qualche problema, perché con i liquidi perdiamo anche alcune sostanze essenziali per il nostro metabolismo, come i sali minerali, per esempio il magnesio e il potassio. Segnali di carenza di magnesio e potassio possono essere spossatezza, crampi muscolari, mal di testa.

È quindi sempre opportuno limitare gli effetti della temperatura ambiente e prevenire così un'ulteriore sudorazione. Sciacquarsi viso e corpo, nel caso il sudore abbia seccato la pelle, è per esempio un'abitudine semplice e utile. Come anche bere spesso acqua. In certi casi anche l'utilizzo di integratori di sali minerali può dare un supporto.

