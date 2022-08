Brasile, campione jiu-jitsu ucciso a colpi di pistola

SAN PAOLO (Brasile) - Leandro Pereira do Nascimento Lo, 33 anni, pluricampione mondiale di jiu-jitsu, è morto questa domenica dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco nel corso di una una festa al Clube Sírio, nel quartiere di Indianópolis, nella zona sud di San Paolo. L'atleta è stato colpito alla testa dopo un litigio durante lo spettacolo. L'avvocato della famiglia, Ivã Siqueira Junior, ha dichiarato in un'intervista a G1 che Lo ha avuto una discussione e, per calmare la situazione, ha immobilizzato l'uomo.