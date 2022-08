SIENA - La contrada Leocorno vince il Palio di Siena 2022, dedicato alla Madonna dell'Assunta e corso in piazza del Campo con un giorno di ritardo a causa del rinvio di ieri per maltempo, quindici anni dopo l'ultimo trionfo, datato agosto 2007. Protagonista la cavalla Violenta da Clodia e il fantino Giovanni Atzeni detto "Tittia", al quarto successo consecutivo, il nono in carriera. Per la contrada di via di Pantaneto si tratta della 29ª vittoria nella storia della corsa.