In cima al Broad Peak per aiutare l'Etiopia

TORINO - Scalare per passione infinita, per le vie infinite della montagna come infinite sono quelle della solidarietà. Additivo extra per arrampicarsi su una vetta a oltre 8.000 metri di quota e promuovere, con l'impresa, una raccolta fondi per sostenere una struttura d'accoglienza per l'infanzia ad Addis Abeba, capitale della martoriata Etiopia. Lo ha fatto – con il supporto di Webuild, Gruppo tra i maggiori global player nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile – Mattia Conte, avvocato milanese alpinista non professionista. È stato capace di arrampicarsi sul Broad Peak, appunto uno dei 14 “giganti” della Terra (12° nella classifica delle altitudini, con i suoi 8.047 metri), a pochi passi dal Karakorum, sul confine tra Cina e Pakistan, senza l'ausilio delle bombole d'ossigeno.