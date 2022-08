MONACO DI BAVIERA - La coppia azzurra formata da Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza conquista il primo oro per l'Italia negli Europei di canoa velocità in Baviera. La vittoria arriva nella prova di K2 200 uomini con il tempo di 31.662, battendo al fotofinish la coppia della Polonia, Stepun-Grabowski. Bronzo alla Lituania. Di Liberto e Rizza si riconfermano campioni: avevano vinto questa gara anche agli Europei dell'anno scorso in Polonia, a Poznan.