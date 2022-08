Europei tiro a volo, gli azzurri a Cipro verso Parigi 2024

Il team azzurro di Fossa Olimpica è arrivato a Cipro, dove dal 25 agosto all'11 settembre avrà luogo l'Europeo 2022 di tiro a volo. Gli atleti e le atlete azzurre, oltre a lottare per le medaglie, mettono nel mirino anche le prime carte olimpiche. La rassegna continentale è la prima tappa di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024: in palio due pass a cinque cerchi in ciascuna delle finali individuali Senior, sia Trap che Skeet. Toccherà agli specialisti di Trap guidati dal Direttore Tecnico Nazionale Albano Pera inaugurare il programma della competizione. A cimentarsi con i lanci saranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) al maschile e Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI) al femminile.