Wrestling, agosto da sogno per Mambo Italiano: "Che debutti in WWE e AEW

TORINO - Continuano a far parlare di loro i wrestler italiani negli Stati Uniti. Dopo D3 (Daniele Dentice D'Accadia), anche Andrea Guercio, in arte "Mambo Italiano", è riuscito a debuttare sia in WWE che in AEW , ossia le due più importanti compagnie statunitensi di questo sport-entertainment. Ce l'ha fatta nel giro di appena due settimane, regalandosi due enormi soddisfazioni che lo ripagano della sua scelta di mollare tutto nelle sue Marche per trasferirsi dall'altra parte dell'Oceano Atlantico inseguendo il suo sogno: "Il movimento italiano sta crescendo - racconta Andrea Guercio - e stiamo lavorando sodo per farci notare in un modo o nell'altro. Questi traguardi lasciano delle bellissime prospettive, sia per noi che le viviamo, sia per chi in Italia sogna di diventare un wrestler professionista".

In tv con la WWE e la AEW

Dopo qualche apparizione in show secondari della WWE, lunedì 8 agosto Andrea Guercio è finalmente approdato nelle televisioni di milioni di telespettatori, esibendosi durante la puntata settimanale di Raw, in un Handicap Match 2 contro 1 (in coppia con Spencer Slade) contro il gigante nigeriano Omos (2 metri e 21 centimetri d'altezza). Poi, due settimane più tardi, ha fatto altrettanto in una sfida tra Tag Team a AEW Dark: Elevation, dove insieme a Logan Jam ha affrontato Tony Nese e Josh Woods. Sono state le classiche sfide di pochi minuti, in cui ha dovuto recitare il ruolo di sparring partner, ma sono comunque esperienze importantissime in ottica futura: "È sempre importante, perché sono esperienze televisive in diretta mondiale. Quei segmenti andranno in onda in tutte le case di tutto il mondo, sono gli show principali di wrestling. E anche la sola selezione per quel segmento non è semplice da ottenere”.