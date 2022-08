Mondiali di biathlon, qualificazioni: Giacomel terzo

Tommaso Giacomel può essere soddisfatto dalla sua prova nelle qualificazioni della supersprint maschile valida per i Mondiali estivi di biathlon, in scena a Ruhpolding, in Germania. L'altoatesino delle Fiamme Gialle ha commesso due errori al poligono ma si è mostrato velocissimo lungo il percorso, tanto da chiudere in terza posizione ad appena 9"4 dal belga Thierry Langer, il più veloce in 9'56"2 con zero errori, davanti allo svedese Peppe Femling, secondo a 8"2 con un errore. Didier Bionaz chiude invece in posizione numero 46, a 1'05"7, limitato da tre errori al tiro e fuori dalle manche per le medaglie. Obiettivo raggiunto dal duo femminile schierato dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl, con Lisa Vittozzi ottava con tre errori e Dorothea Wierer nona con due errori, staccate di 21"8 e 22"8 dalla ceca Marketa Davidova, che ha realizzato il tempo di 11'14"3 con zero errori davanti alla tedesca Anna Weidl (+7"3 con zero errori) e alla svedese Linn Persson (+7"9 con 1 errore).